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المغازى: “الأعلى للاستثمار” سيضخ الكثير من المليارات في شرايين الاقتصاد

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المغازى: “الأعلى للاستثمار” سيضخ الكثير من المليارات في شرايين الاقتصاد المغازى: “الأعلى للاستثمار” سيضخ الكثير من المليارات في شرايين الاقتصاد

رحب المهندس يسرى المغازى وكيل لجن الإسكان بقرار الرئيس عبد الفتاح بإنشاء المجلس الاعلى للاستثمار مؤكدا انه قرار سليم كما ان رئاسة الرئيس للمجلس ستحسم الكثير من قراراته وتضخ في شرايين الاقتصاد الوطنى العديد من المليارات التى يحتاجها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجلس سيعمل وطبقا لقرار انشائه على اعطاء دفعة كبيرة للاستثمارات والامل ان يقضي على البيروقراطية والروتين الحكومى.

وشدد المغازى ان المجلس سيختص بمتابعة تطور تصنيف فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى اطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وكذلك متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص. وكلها مما تحتاجه مصر في الظروف الراهنة.

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