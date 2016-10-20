بالصور.. توزيع 5 أطنان سكر على أهالى وقرى القنطرة شرق بـ6 جنيهات للكيلو

فى إطار تنفيذ خطة الدولة لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين قام المهندس عبدالله الزغبى رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، تنفيذا لتعليمات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بتوزيع 5 أطنان من السكر الحر المعبأ على أهالى ومواطنى القنطرة شرق والقرى التابعة لها، حيث تم توزيع السكر بقرية السلام وتوابعها وقرية الأبطال وتوابعها وقريتى التقدم والأمل وقرية جلبانة وتوبعها ومدينة القنطرة شرق وذلك بسعر 6 جنيهات الكيلو، وتم توزيع السكر على المواطنين وفى أماكنهم بسعر ستة جنيهات فقط لاغير للكيلو جرام .

ويأتى ذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، والتى تم خلالها طرح كمية قدرها خمسون طن من السكر المعبأ، والتى تم توزيعها على كل الوحدات المحلية من المراكز والمدن والأحياء لبيعها للمواطنين بسعر ستة جنيهات فقط لا غير للكيلو جرام، ويتم توزيعها من خلال سيارات متنقلة فى جميع المراكز والمدن وتوابعها وتحت إشراف أجهزة الرقابة التموينية ورؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها.

سيارة السكر والمواطنين

رئيس المدينة يوزع السكر على مواطنة

رئيس المدينة يشرف على توزيع السكر

رئيس المدينة يفحص السكر

إقبال المواطنين على السكر فى القرى

المواطنون يشترون السكر من سيارة المحافظة