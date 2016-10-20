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السجن المشدد ٧ سنوات لـ٤ متهمين من عناصر الاخوان بالمنيا

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السجن المشدد ٧ سنوات لـ٤ متهمين من عناصر الاخوان بالمنيا السجن المشدد ٧ سنوات لـ٤ متهمين من عناصر الاخوان بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة  بمحافظة أسيوط اليوم الخميس، بمعاقبة 4 متهمين من عناصر الاخوان حضوريا  فى قضية إعادة إجراءات محاكمتهم فى أحداث اقتحام إدارة الشباب والرياضة بمركز ديرمواس ، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم.

والمتهمين هم: محمد صبره عبد الجابر مسئول الإخوان بديرمواس، وأمير محمد سعيد ، وأحمد محمد عبد الحميد  ، ومصطفى عبد الله صديق ، وجاءت هذه الاحكام فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى أحداث إقتحام إدارة الشباب والرياضة بمركز ديرمواس والتى تعود أحداثها إلى يوم 14 أغسطس 2013. 

كما  قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم على 4 غيرهم إلى جلسة يوم الخميس المقبل الموافق 27 من الشهر الجارى ،  متورطين فى أحداث اقتحام مجلس مدينة ديرمواس  وكان محكوما عليهم بالسجن  المؤبد غيابيا بجلسة 15من شهر ديسمبر الماضى عام 2015.
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