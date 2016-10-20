حبس مدير الإسكان بحى عابدين ٤ أيام لاتهامه بتلقى الرشوة

قررت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حبس مدير حى الإسكان بعابدين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بطلب رشوة مالية مقابل السماح لصاحب عقار بالبناء بالمخالفة للقانون ودون تحرير محضر.

كما أمرت النيابة باستدعاء قوة ضبط مدير الحى تمهيدًا للاستماع لأقوالهم، وتفريغ تسجيلات الرقابة الإدارية، وواجهت النيابة خلال التحقيقات مدير حى الإسكان بمحافظة القاهرة بتحريات الرقابة الإدارية، والتى تثبت طلبه وتلقيه رشوة مالية بلغت 20 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من صاحب عقار يتهم مدير الإسكان بحى عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.

وتعود تفاصيل الواقعة عقب إلقاء الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث القاهرة، القبض على مدير الإسكان بحى عابدين، متلبسًا بتقاضى رشوة 20 ألف جنيه، من أجل التغاضى عن مخالفات عقار فى منطقة عابدين، وتم تحرير محضر وباشرت النيابة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.