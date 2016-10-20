غدًا.. لقاء الخميسي ضيفة منى الشاذلي على «CBC»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج “معكم”، المُذاع على “CBC”، الفنانة لقاء الخميسي للمرة الأولى ليس لكونها ممثلة بل بصفتها عضو إحدى فرق الأندر جراوند، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء غدًا الجمعة.

وتحل الخميسي ضيفةً مع أعضاء فرقة “فؤاد ومنيب”، حيث يغنون داخل الاستديو عددًا من الأغاني، التي لاقت قبول الجماهير خلال أولى حفلاتهم معها في مكتبة الإسكندرية وساقية الصاوي.

وتوضح لقاء – بعد أن بدأت الحلقة بأغنية جديدة لها – أنها تعشق الغناء أكثر من التمثيل، وتكشف عن كيف تقدمت للاختبارات في معهد الموسيقى، مشيرةً إلى أن عمها كان عضو في اللجنة التي اختبرتها ورفضها.

وتتطرق في حديثها إلى أنها كانت عضو في فرقة “وسط البلد”، وتركتها بسبب انشغالها بالتمثيل, كما تحكي كيف تعرفت على أعضاء الفرقة التي انضمت إليها من خلال الـ”فيس بوك” بعد أن شاهدت أعمالهم.

ويتحدث عضوا الفرقة “أحمد منيب وومحمد فؤاد”، ويوضحا أنهما تعرفا – أيضًا – عن طريق الـ”فيس بوك”، وأن كل منهما كان يعيش في بلد مختلفة عن الآخر.

وترد لقاء الخميسي – عن رد فعل الجمهور في أول حفل لها – “شعرت وكأنني طفلة صغيرة.. كنت مكسوفة وخايفة في حفل مكتبة الإسكندرية”.

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي – في الفقرة الثانية – المرأة الحديدية أماني خليل، التي اشتركت في مسابقة iron man في إسبانيا، واستطاعت السباحة مسافة 4 كليو متر والجري مسافة 42 كيلو وركوب الدراجة مسافة 180 كيلو متر، والتي تعد أول أم مصرية تحقق تلك الأرقام في المسابقة التي شارك فيها 3000 متسابق من جميع أنحاء العالم.

ويشارك “خليل” الفقرة، نجليها أحمد ومحمد اللذين كانا معها في المسابقة، ودعماها لاجتياز مراحل السباق الثلاث.

ويحل الفنان محمد كريم، ضيفًا على الحلقة، حيث يكشف – لأول مرة – عن سر الفيديوهات التي كان ينشرها على صفحته الخاصة، والتي أثارت استغراب واستفزاز متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر فيديو له يصعد طائرة خاصة وفيديو آخر داخل أشهر فنادق أمريكا مرتديًا الـ”روب”.