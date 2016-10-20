تجديد حبس 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة رواد البنوك فى الهرم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم، اليوم الخميس، حبس 6 متهمين كونوا عصابة لسرقة رواد البنوك بعد صرف الأموال بمنطقة الهرم، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية وذخيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين الـ6 فى أحد الأكمنة الأمنية وبحوزتهم 4 بنادق آلية وخرطوش، و79 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 هواتف محمولة، و20 قناعا أسودا، و174 ألف جنيه، و3 سيارات ماركات مختلفة مستخدمين قبل ذلك فى وقائع سرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجار تطوير مناقشتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيق.