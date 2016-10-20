البورصة تربح 4.5 مليار جنيه بنهاية التعاملات

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم نحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 408,664 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30″ بنسبة 1.43%، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.81%، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 2.36%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.57%، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.01%.