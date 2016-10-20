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استطلاع لـ«رويترز».. الاقتصاد المصري سينمو 3.5 % في «2016- 2017»

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استطلاع لـ«رويترز».. الاقتصاد المصري سينمو 3.5 % في «2016- 2017» استطلاع لـ«رويترز».. الاقتصاد المصري سينمو 3.5 % في «2016- 2017»

البنك المركزي

أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز” اليوم الخميس، أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.5 في المئة في السنة المالية 2015-2016، وذلك دون المستوى الحكومي المستهدف عند نحو خمسة بالمئة وانخفاضًا عن النمو المسجل العام الماضي.

وأشار الاستطلاع الذي شمل 17 محللًا إلى أن معدل النمو سينتعش قليلا إلى 3.7 في المئة في السنة المالية التالية.

وبذلك ينخفض النمو عن مستهدف البالغ 5.5 في المئة للسنة المالية 2015-2016 التي انتهت في يونيو، وقدر وزير المالية نمو الاقتصاد في السنة المالية الماضية بنحو 4.2 بالمئة.

وقال جاك فيرين المحلل لدى إن.كيه.سي أفريكان “نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مرتفعا بشكل غير متوقع في 2015-2016 في ضوء التراجع الحاد في السياح والنقص الحاد في العملة الأجنبية”.

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