بالصور.. المُطرب العالمي مايكل بولتون يصل القاهرة لإحياء حفل غنائي غدًا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، المُطرب العالمي “مايكل بولتون”، بالورود – فور وصوله – حيث وصل على متن طائرة لوفتهانزا رحلة رقم 582، القادمة من فرانكفورت، حسبما أفاد مراسلنا.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة “بولتون” إلى مصر عدة أيام، يحيي خلالها حفلًا غنائيًا، والمقرر له غدًا الجمعة على أرض المعارض بمدينة نصر.

واستقبل فريق من العلاقات العامة تحت إشراف حمدي عبد العزيز الشيخ، مدير العلاقات العامة بالمطار، “بولتون” بالورود، فيما تم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم (٣).