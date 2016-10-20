مقتل قائد بقوات البيشمركة في محور “بعشيقة” خلال معركة الموصل

قتل قائد بقوات البيشمركة -قوات الإقليم الكردي المسلحة- اليوم الخميس، خلال مشاركته في معارك تشنها القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل بمحافظة نينوي شمالي البلاد، من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، بحسب مصدر عسكري.

وقال النقيب شيرزاد زاخولي، إن “اللواء مصطفى كوران نائب قائد قوات هلكرد (إحدى تشكيلات قوات البيشمركة) التي تقاتل في محور بعشيقة شمال شرق الموصل، قتل في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة نفذها تنظيم داعش”، وفقًا لوكالة الأناضول.

وأوضح المصدر، أن “سيارة مفخخة يقودها أحد عناصر داعش، استهدفت نقطة تمركز قوات البيشمركة في محور بعشيقة، وفجر نفسه عند بلوغه الهدف”.

وتابع “وأدى التفجير لمقتل وإصابة عدد من عناصر البيشمركة من بينهم اللواء مصطفى كوران الذي لقى حتفه”.

ولم يوضح عدد القتلى والجرحى ممن كانوا برفقة القائد كوران.

وذكر زاخولي، أن داعش قام بتنفيذ عدة هجمات انتحارية أخرى بعجلات مفخخة في منطقة بعشيقة، قامت قوات البيشمركة بتفجيرها قبل وصولها الى أهدافها.

واستأنفت قوات البيشمركة عملياتها العسكرية، اليوم، رابع أيام معركة تحرير الموصل من محاور بعشيقة (شمال شرق الموصل)، وناوران شمال وتللسقف شمال.

وانطلقت فجر الإثنين الماضي، معركة استعادة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بقوات الحشد الشعبي، وقوات حرس نينوي، إلى جانب قوات “البيشمركة “، وإسناد جوي من جانب مقاتلات التحالف الدولي.

وبدأت القوات الزحف نحو الموصل من محاورها الجنوبية والشمالية والشرقية، من أجل استعادتها من قبضة “داعش”، الذي يسيطر عليها منذ 10 يونيو 2014.

يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من ارتكاب ميليشيات “الحشد الشعبي”، “انتهاكات” ضد أهالي الموصل؛ حيث سبق أن واجهت الأخيرة اتهامات بارتكاب “انتهاكات” ضد أهالي مدن سنية أثناء استعادتها من “داعش”.