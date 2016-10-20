صور.. الشرطة تحتجز مدير المدرسة وطاقم التمريض بمدرسة الفيوم

احتجزت نقطة شرطة الغرق، مديرة مدرسة عنك للتعليم الأساسي المشتركة، والزائرات الصحيات وطاقم التمريض، بعد وقوع العشرات من حالات الإغماء بين تلاميذ مدرسة قرية عنك، التابعة لمركز إطسا، بعد اعطائهم المصل الخاص بالالتهاب السحائي.

وتجمهر عشرات المواطنين من اولياء الامور ، اللذين حاولوا الفتك بهم انتقامنا لابنائهم الطلاب حيث تمكنت قوات الشرطة من انقاذهم من الباب الخلفي واحتجازهم بنقطة لشرطة لحين انتهاء تجمهر الاهالي . ووصل منذ قليل الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، واللواء قاسم حسين ، مدير أمن الفيوم ، ومحمد القللي، مدير إدارة إطسا التعليمة، للأطمئنان علي حالة التلاميذ .