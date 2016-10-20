البورصة تربح 4.5 مليار جنيه فى نهاية تعاملات نهاية الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.