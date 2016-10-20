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الليلة.. وزيرة الهجرة ضيفة «شردي» على «النهار اليوم»

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الليلة.. وزيرة الهجرة ضيفة «شردي» على «النهار اليوم» الليلة.. وزيرة الهجرة ضيفة «شردي» على «النهار اليوم»

السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج – أرشيفية

يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج “يوم بيوم”، المذاع على شاشة “النهار اليوم”، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.

ويتطرق اللقاء إلى الحديث عن رأيها في قانون الهجرة غير الشرعية بعد إقراره بمجلس النواب، وهل سيقضي على ظاهرة مراكب الموت، فضلًا عن تفاصيل مشروع قانون الهجرة الشرعية الذي أعدته الوزارة.

وتجيب “مكرم” – خلال اللقاء – عن أين وصلت مُبادرة تدريب شباب القرى المصدرة للهجرة، وتكشف عن نتائج جولتها الأخيرة لأستراليا ونيوزيلندا، وهل نجحت مبادرة شهادة “بلادي الدولارية” في تحقيق أهدافها.

من المقرر إذاعة الحلقة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس على قناة النهار.

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