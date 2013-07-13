الحلقة الثالثة من "العقرب": الحكم على "جابر" بالسجن ثلاث سنوات

كتب : محمد عاشور منذ 1 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "العقرب"، الحكم على جابر، الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة، بالسجن ثلاث سنوات، بعد سرقته لإحدى الشقق.

وبعد مشاجرة دارت بينه وبين أحد السجناء، أمر مأمور السجن بحبسه انفراديا، لمدة أسبوع.

على جانب آخر، هاجم المعلم عطوة، منزل أم جابر، وهددها بطردها من المنزل، واعتدى على ابنتها أشجان، التي تلعب دورها الفنانة ريم البارودي، وصفعها على وجهها، إلا أن حنفي صديق جابر تصدى له، بمساعدة أهل الشارع.

مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة، وهالة فاخر، ولقاء الخميسي، وريم الباردوي.