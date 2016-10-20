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الاتحاد الأوروبي: 700 مليون يورو منح لمواجهة التغيرات المناخية في مصر

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الاتحاد الأوروبي: 700 مليون يورو منح لمواجهة التغيرات المناخية في مصر الاتحاد الأوروبي: 700 مليون يورو منح لمواجهة التغيرات المناخية في مصر

الاتحاد الأوروبي – أرشيفية

يحتفل وفد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بيوم الاتحاد الأوروبي للعمل من أجل المناخ بالقاهرة، مع سفارات الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وتُتيح الاحتفالية الفرصة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، ليقدموا أشجارًا لزراعتها في منطقة عزبة النصر بالقاهرة، حيث يعمل برنامج التنمية الحضرية الذي يشترك في تمويله الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وتنفذه الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، لتجديد شباب منطقة الجوار من خلال إعادة بناء الشوارع وزراعة الأشجار بهدف التكيف مع المناخ.

وأكد “راينهولد برندر”، القائم بأعمال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى – وفقًا للبيان الصادر اليوم – أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يأخذون التنفيذ الفعلي بمحمل الجد قائلًا: “إننا نمضي قدمًا بسياسات المناخ الداخلية الطموحة بمقترحات جديدة ستساعدنا على الالتزام بهدف الحد من الانبعاثات بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030، والمضي قدمًا بالانتقال إلى منخفض الكربون”.

وأضاف:”نحن نعي ونتفهم المخاوف من أن نتخذ خطوات للحد من تغير المناخ، والذي يمكن أن يؤثر في النمو الاقتصادي، إلا أننا وجدنا العكس تمامًا، أي أن انبعاثاتنا انخفضت بنسبة 23% منذ 1990 في حين أن إجمالي الإنتاج المحلي نمى بنسبة 46% في نفس الفترة، مشيرًا إلى أنه أثناء هذه السنوات، أوجدنا فرص عمل وأعمال وتكنولوجيا وميزات تنافسية تحضرنا للاقتصاد الجديد المتوافق مع المناخ”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يولي أولوية للحد من التغيرات المناخية في مصر، فإجمالي قيمة المشاريع الجاري تنفيذها والمشروعات قيد التحضير يزيد عن 700 مليون يورو في شكل منح لصالح مصر، وساهم ذلك في رفع القروض الميسرة الإضافية من بنك الاستثمار الأوروبي وبنوك تنمية أوروبية أخرى إلى حوالي 4.65 مليار يورو.

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