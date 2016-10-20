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مقتل 4 جنود يمنيين في هجوم لتنظيم القاعدة

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مقتل 4 جنود يمنيين في هجوم لتنظيم القاعدة مقتل 4 جنود يمنيين في هجوم لتنظيم القاعدة

ارشيفية

قالت مصادر أمنية يمنية، اليوم الخميس، إن تنظيم القاعدة شن هجوما على حاجز للجيش في محافظة أبين جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل 4 جنود ومتشدد.

وأضافت المصادر أن مسلحي التنظيم المتشدد هاجموا الحاجز في مدينة زنجبار، عاصمة المحافظة، واشتبكوا مع قوات الجيش، قبل أن يعمدوا إلى الفرار.

وكان التنظيم، الذي تشير التقارير إلى أنه ارتبط بعلاقة مصالح مع الرئيس السابق على عبدالله صالح، قد تبنى هجمات عدة استهدف القوات الحكومية.

وشن التنظيم معظم الهجمات في المناطق التي كان الجيش الوطني نجح في تحريرها من قبضة ميليشيات الحوثي وصالح، المدعومة من إيران.

وكانت القوات الحكومية نجحت، في أغسطس الماضي، في دحر القاعدة من زنجبار ودخول المدينة، وذلك بعد هجوم دعمه التحالف العربي.

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