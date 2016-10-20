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وزير الصحة : طعم الإلتهاب السحائى آمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية

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وزير الصحة : طعم الإلتهاب السحائى آمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية وزير الصحة : طعم الإلتهاب السحائى آمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية

>كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه شكل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات تطعيم طلاب المدارس على مستوى الجمهورية ضد مرض الالتهاب السحائى، مشددا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الطعوم آمنة، بنسبة 100%، ولا يوجد أى مصابين أو حالات وفاة ناتجة عن تطعيم الطلبة بها.

وتابع الوزير: أن الطعوم المتداولة داخل وحدات وزارة الصحة جميعها معتمدة من منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية، وما يثار حول وجود وفيات وحالات تسمم بين طلاب المدارس نتيجة الطعوم التى حصل عليها طلاب المدارس شائعات مغرضة تستهدف إحداث البلبلة بين الجمهور.

وناشد وزير الصحة والسكان، أولياء الأمور بإتباع تعليمات المشرفين الصحيين فى المدارس والتأكد من حصول الطلاب على الطعم منعا لإنتشار الأمراض الفيروسية ، مؤكدا أن الحملة تستهدف تطعيم 6 مليون طالب ضد الإلتهاب السحائى.

فيما أكد  الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة  ،  أن حملة التطعيمات بالمدارس تستهدف تطعيم من 8 ملايين طالب وطالبة بتكلفة 75 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان،  أنه سيتم تطعيم 3 ملايين طالب ضد الدفتيريا والتيتانوس مشيراً إلى أن الجدول الزمنى للتطعيمات الخاصة بأطفال المدارس سينتهى فى الترم الأول من الدراسة فى المدارس الحكومية والخاصة لافتاً إلى أن جميع الطعوم آمنة.


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