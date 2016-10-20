بالصور…إصابة 50 طالبًا بـ”التسمم” خلال حملة تطعيم بمدرسة في اطسا بالفيوم

اجتاحت حالة من الذعر جميع مدارس اطسا بالفيوم، بسبب القافلات الطبية وتعدي بعض الأهالي في بعض المدارس علي هذه القافلات، حيث أصيبت 50 طالبًا وطالبة بالتسمم بمدرسة عنك الاعدادية، وذلك بسبب التطعيم وسيارات الإسعاف تقوم بتحويل البنات إلي مستشفي إطسا.

وكانت مستشفي اطسا المركزي بمحافظة الفيوم، استقبلت منذ قليل، 12 حالة من بين طلاب مدرسةعنك الاعدادية بالفيوم نتيجة لتناولهم التطعيمات من قافلة طبية على حد وصف اوليا الامور الذين تجمهروا امام المدرسة منذ قليل خوفا على اطفالهم بالمدرسة ونقل الطلاب المصابين بحاله اغماء الي المستشفي لانقاذهم .

وانتقلت سيارت الاسعاف منذ قليل المدرسة التى تشهد حالة من الفوضي بين الطلاب والطلاب ومسئؤلي المدرسة لانقاذ الطلاب، وأكد شهود العيان أن الحاله وصلت 12 حاله حتى الان بين التلاميذ وجاري نقلهم للمستشفى.