القبض على 8 سوريين لاتهامهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي في لبنان

ألقت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، بناء على إشارة النيابة العامة المختصة القبض على ثمانية سوريين لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي والتواصل مع جهات أصولية متشددة.

وذكر بيان للأمن العام اللبناني نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، واعترف أحدهم بأن كلف من قبل أحد التنظيمات الإرهابية باستئجار شقة تمهيدا لإيواء مجموعة من الانتحاريين وتجهيز العبوات والأحزمة الناسفة لإستخدامها، وإرشادهم إلى الأهداف التى سبق وقام صاحب العلاقة باستطلاعها، لتنفيذ عمليات انتحارية ضد مطاعم ومقاهى سياحية بالإضافة إلى دوريات قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

كما أقدم الباقون على تسهيل وتأمين كافة التدريبات اللوجستية والمالية لضمان تنفيذ المخطط الإرهابي فى البلاد.

وبعد انتهاء التحقيقات معهم أحيلوا إلى القضاء المختص، والعمل جارى لرصد باقى الأشخاص المتورطين بالقضية لتوقيفهم .