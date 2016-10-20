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تأجيل محاكمة «مرسي» وآخرين في «إهانة القضاء» لـ6 نوفمبر

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تأجيل محاكمة «مرسي» وآخرين في «إهانة القضاء» لـ6 نوفمبر تأجيل محاكمة «مرسي» وآخرين في «إهانة القضاء» لـ6 نوفمبر

الرئيس الأسبق محمد مرسي – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، الخميس، نظر قضية “إهانة القضاء”، لجلسة 6 نوفمبر؛ لاستكمال المرافعة .

وقال المتهم عصام سلطان ، إنه يود الإطلاع على أوراق القضية، لتجهيز نفسه للمرافعة، فيما قال صبحي صالح إن سبب تأخيره أنه قادم من الأسكندرية، وذلك بعد سؤال المحكمة في آخر الجلسة على تأخره .

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إليهم تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء”.

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