النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تسمم أكثر من 100 طالب في الفيوم

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل في واقعة إغماء أكثر من 100 طالب بمدرسة عنك الإعدادية بمركز إطسا في محافظة الفيوم، جراء تطعيم خاطئ، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين استقبلت مستشفي إطسا المركزي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، 12 حالة من بين طلاب مدرسةعنك الاعدادية بالفيوم نتيجة تناولهم تطعيمات من قافلة طبية – على حد وصف أوليا الأمور – الذين تجمهروا أمام المدرسة، خوفًا على أطفالهم بالمدرسة، بعد أن تم نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى لانقاذهم.