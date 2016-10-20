الأمم المتحدة: نأمل في إجلاء الدفعة الأولى من مصابي حلب غدًا

أعلن مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيجلاند، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تأمل في أن تتمكن من إجلاء الدفعة الأولى من الجرحى بالأحياء المحاصرة شرقي حلب، بدءًا من الجمعة.

وقال إيجلاند الذي يرأس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية في سوريا، في ندوة صحفية عقدها في جنيف: “نأمل في أن تحصل أولى عمليات الإجلاء الطبية غدا الجمعة”.

وأوضح المسؤول الدولي أن الأمم المتحدة حصلت على موافقة روسيا والحكومة السورية ومجموعات المعارضة المسلحة.

كما أكد إيجلاند وصول 46 شاحنة، تنقل مساعدات إلى 35 ألف شخص، إلى ضاحية دوما المحاصرة، الأربعاء.

ومن جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة الخميس إن روسيا أبلغتها بأنها ستتوقف عن قصف شرق حلب 11 ساعة يوميا لأربعة أيام، لكنها أضافت أن هذا لا يكفي للتوصل لاتفاق أوسع لخروج مقاتلي المعارضة من الأحياء المحاصرة.

وأبدى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ترحيبه بتوقف القتال حتى يتسنى إجلاء الجرحى والمرضى، لكنه قال إن اتفاق وقف إطلاق النار يتطلب أيضا أن يوافق مقاتلو جبهة فتح الشام على مغادرة المدينة، وأن تضمن الحكومة السورية بقاء الإدارة المحلية.