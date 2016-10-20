الصحة: لا وفيات ولا مصابين بسبب تطعيم التلاميذ ضد الإلتهاب السحائي بإحدى مدارس الفيوم

نفت وزارة الصحة والسكان، حدوث حالات وفاة أو حجز لحالات داخل المستشفيات، على خلفية إعطاء التلاميذ تطعيمات الإلتهاب السحائي بمدرسة “عنك” الإعدادية بمركز إطسا محافظة الفيوم.

وأكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة والسكان، في بيان الخميس، أن جميع التطعيمات في المدارس آمنة ومعترف بها من منظمة الصحة العالمية ، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بتطعيم حوالي 6 مليون تلميذ سنويا ضد الإلتهاب السحائي، و3 مليون تلميذ ضد الدفتريا والتيتانوس.

وأشار إلى أن الواقعة التي حدثت اليوم أثناء إعطاء التطعيم للتلاميذ بمدرسة “عنك” الإعدادية بمركز إطسا محافظة الفيوم، لا تتعدى شعور إحدى الطالبات بــ”دوخة ودوار” ، فتم استدعاء الإسعاف لها للإطمئنان عليها ونقلها إلى المستشفى إذا إستدعت الضرورة، على إثر ذلك حدثت حالة من الخوف لدى بعض التلاميذ الذين أخذوا التطعيم، وادعوا بأنهم يشعرون بنفس الأعراض وهي “الدوخة والدوار”، فتم نقلهم إلى مستشفى إطسا.

كما تم الكشف عليهم في قسم الإستقبال للإطمئنان عليهم، وبالكشف الطبي تأكد عدم ظهور أي أعراض عليهم، فتم تقديم الدعم النفسي لهم وطمأنتهم، ولم يتم حجز أي حالة منهم بالمستشفى وخرجوا على الفور.

من جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن ما تم تداوله من شائعات تخص تطعيم تلاميذ المدارس بمحافظة الفيوم، ليس له أي أساس من الصحة ،وأن هدف هذه الشائعات هو الإضرار ببرنامج التطعيمات في مصر، هذا البرنامج الذي يعد من أنجح البرامج في وزارة الصحة بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن البرنامج القومي للتطعيمات بوزارة الصحة والسكان نجح في القضاء على مرض شلل الأطفال من مصر، وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، كما نجح في خفض وفيات الأطفال الناتجة عن الأمراض المعدية.

وناشد المواطنين بعدم الإنسياق وراء مثل هذه الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة ، وتؤثر وتهدد صحة أطفال مصر، مؤكداً على أمان وفاعلية التطعيمات بوزارة الصحة والسكان ، وذلك بشهادة من منظمة الصحة العالمية.