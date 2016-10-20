ماذا تعرفين عن الجرب والبقع البيضاءوالقمل وحمو النيل؟

هناك بعض الحالات الجلدية الشائعة في مرحلة الطفولة؛ منها الجرب وهو أكبر الأمراض الجلدية المسببة للحك، والبقع البيضاء وهي تأتي بسبب نقص فيتامين"أ"، وحمو النيل الذي يظهر في منطقة الكتف والرقبة..وخاصة في المناخ الحار..والقمل وحالات أخرى يوضحها الدكتور إبراهيم شكري استشاري أمراض الأطفال.

*الجرب.. وهو من الأمراض الجلدية المسببة للحك، ويجعل الطفل في حالة من التوتر والقلق طوال الليل، وينتج عنه خدوش جلدية في سائر أجزاء الجسم، وهو مرض معد تنتقل عدواه عن طريق اللمس

* يرجع هذا المرض إلى حشرة الجرب التي تعيش وتتكاثر في طبقات الجلد السطحية، ويعالج بمراهم الكبريت أو المواد الكيمائية المسببة لحشرة الجرب

*ولا تنس الحمامات الساخنة مع حك الجسم بفرشاة أو ليفة خشنة



البقع البيضاء..وهي شائعة في سن الطفولة، وأهم أسبابها الإصابة السطحية بالبكتريا السبحية أو نقص فيتامين"أ"

* كما أن التعرض للشمس بعد استعمال العطور على منطقة الوجه يؤدي إلى ظهور تلك البقع

* هذه الفطريات الجلدية قد تحدث بقعاً بيضاء على الجلد عقب اختفاء الاحمرار المبدئي الذي ينتج عن الإصابة بها



حمو النيل..وهو يظهر في منطقة الكتف والرقبة عند الأطفال، وخاصة في المناخ الحار، وهو عبارة عن مجاميع من البثور الحمراء الوردية محاطة ببقع من الجلد الوردي

*يبدأ عادة حمو النيل حول العنق ثم ينتشر إلى أسفل حتى منطقة الصدر والظهر أو أعلى حول الأذنيين والوجه

*أهم نقاط العلاج هو إبقاء الطفل في درجة حرارة معتدلة مع كثرة الاستحمام، إضافة إلى استخدام غسول2% كبريت في كلامينا، أو سأسأة بكربونات الصوديوم أو بودرة خاصة بحمو النيل على مناطق الإصابة

* يجب اقتصار استعمال البودرة على حالات حمو النيل فقط، وتجنب استعمالها في الأمراض الجلدية الأخرى المصحوبة بإفرازات سائلة

*احذري امتزاج البودرة مع الإفرازات الجلدية ؛ قد تحدث عجينة من شأنها أن تكون مرتعاً خصباً لتكاثر البكتريا

*ينطبق التحذير فيما يتعلق باستعمال البودرة في منطقة المقعدة لتعرضها المستمر للابتلال بالبول



القمل...من الإصابات الشائعة جداً بين الأطفال في الحضانة والمدرسة..رغم العناية الدائبة بالنظافة بجسم وشعر الطفل

* علاج القمل يستلزم رش بودرة مبيدة للقمل من مشتقاتd d d ، أو دهان الشعر وفروة الرأس بمرهم راسب أبيض، ثم غسيل الشعر جيداً بعد ذلك بحوالي ساعة بالشامبو- يوجد شامبو خاص بالقمل-

* يصحب هذا العلاج تمشيط الشعر يومياً بمشط رفيع السن- فلاية- تغمر قبل استعمالها في خل دافئ، ويجب مراعاة غسيل بياضات سرير الطفل وملابسه وغليها جيدا