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نيكول كيدمان تزور متجر أوميغا في بكين

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الثلاثاء 18-10-2016 14:08

هبة الشيخ- بيروت

تحتفل أوميغا بإرثها العريق في صناعة الساعات النسائية في بكين بإقامة فعالية حافلة بالأنشطة الاستثنائية المهداة للنساء بحضور الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار نيكول كيدمان.
خلال زيارة قامت بها إلى بوتيك العلامة في أورينتال بلازا، التقت الممثلة نيكول كيدمان بالسيد رينالد إيشلمان، الرئيس والرئيس التنفيذي للعلامة الذي عرض عليها أحدث إصدارات الساعات النسائية من أوميغا بما فيها ساعة كونستليشن الثواني الصغيرة التي تعد أول ساعة ماستر كرونوميتر مصنوعة خصيصاً للنساء. وتمثل كونستليشن الثواني الصغيرة الأنوثة المطلقة بما تقدمه من تصميم متفرد يقدم مينا ساعة مصنوع من أم اللآليء والمينا الفرعي للدقائق الصغيرة عند الساعة 9 والذي يحوي أربع مؤشرات مرصعة بالألماس النقي. وفي فترة المسائية انضمت نيكول إلى أوميغا في مناسبة خاصة تحتفل بصناعة الساعات النسائية في قلب مدينة بكين.

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سيدتي