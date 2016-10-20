فريدا بينتو تقدّم لك أجمل إطلالات السهرات

لم تعد النجمة "فريدا بينتو" Freida Pinto واحدة من أشهر النجمات الهنديات في بوليوود وحسب، بل أصبحت واحدة من أشهر النجمات العالميات في هوليوود أيضاً، حيث اكتسبت شهرتها الواسعة بفضل أدوارها المميزة التي تلعبها في السينما، بالإضافة إلى أناقتها الراقية، لا سيّما بفساتين السهرة.

وقد صادف هذا الأسبوع في الـ18 من الشهر الجاري عيد ميلادها الـ32. وبهذه المناسبة، قمنا بجمع صور أجمل لحظات وإطلالات النجمة الهندية "فريدا بينتو" Freida Pinto على السجادة الحمراء وهي في فساتين السهرة، التي اختارتها من أرقى تصميمات دور الأزياء العالمية وأكثرها ابتكاراً من أمثال دار "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، ودار "فيرساتشي" Versace، ودار "ايلي صعب" Elie Saab، ودار "ماركيزا" Marchesa وغيرهم.

وقد امتازت اختياراتها بالفخامة دائماً، إن كان من ناحية الأقمشة التي تنوّعت بين الحرير، وبين الدانتيل، وبين الشيفون، أو الأقمشة المشكوكة بالترتر، ومن ناحية القصات، إذ حرصت "فريدا" Freida دائماً على أن تكون هذه القصات ملائمة لها ولقوامها. وبالنسبة للألوان، فقد تنوعت اختياراتها بين الأسود، والأزرق، والأحمر، والذهبي، والزهري، والفضي وغيرها من درجات الألوان الناعمة.

شاهدي معنا بالصور أجمل إطلالات النجمة الهندية "فريدا بينتو" Freida Pinto على السجادة الحمراء، واستوحي منها إطلالة مميزة لسهراتك المقبلة.