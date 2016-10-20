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جوني ديب صاحب إطلالات جريئة ومميّزة

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الخميس 20-10-2016 17:57

جوني ديب هو واحد من أكثر نجوم هوليوود أناقة، فعلى الرغم من أن البعض يرى لباسه غير متناسق، فهو دائماً يخلق لنفسه أسلوباً خاصاً وفريداً في انتقاء إطلالاته، ميّزه عن غيره من فناني هوليوود.

يسعى جوني إلى كسر التقليد وعدم تكرار النمط ذاته في لبسه، لذلك نرى أزياءه تتميز بالإكسسوارات الضخمة التي يضيفها إليها، مثل النظارات ذات الأطر السميكة وقبعات الفيرودا والأوشحة والأزرار الجلدية إضافة إلى القلائد السميكة الضخمة وغيرها.
تتميز ملابسه بخياراته الجريئة البعيدة عن الكلاسيكة والتي تتزيّن بلوحة ألوان متنوّعة، فهو يختار سراويل الجينز الممزقة والفضفاضة، والقمصان البسيطة التي غالباً ما يرتدي معها سترات جلدية، كما أنه يظهر على السجادة الحمراء ببدلات رسمية لا تخلو من إضافاته المميزة إليها.
هل تحب الظهور بإطلالة تشبه إطلالات جوني ديب المميزة؟ شاهد الصور المرفقة أعلاه وشاركنا تعليقك.

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سيدتي