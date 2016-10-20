تأجيل استئناف «جنينة» على حبسه سنة بـ«فساد الـ 600 مليار» لـ3 نوفمبر

أجلت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، جلسة استئناف المستشار هشام جنينة، على حكم حبسه سنة إلى جلسة ٣ نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، للإطلاع، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال “جنينة” – في مستهل الجلسة – “أنا خدمت القضاء، وتشرفت بذلك، واحترم منصة القضاء التي شرفت بعمل بها”، مضيفًا أنه يحترم الهيئة التي يمثل أمامها.

وتابع: “أنا أقف اليوم أمام زملائي كمتهم ساقته الأقدار، أن يقوده التعنت الذي وجهت به أمام نيابة أمن الدولة، آملًا في أن أنشد العدالة من حضراتكم التي عملت بها”.

واستكمل “أقف عاجزًا للدفاع عن نفسي، عندما طالبت استكمال التحقيقات لما شابهها من عوار, حيث لم أحصل على صورة من الحكم بأول درجة، نلوذ بكم ألا يكون القرار آخر الجلسة كما كان في محكمة أول درجة”، مطالبًا المحكمة بأن يحصل على صورة من الحكم، وأجلًا لازم للإطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد بدة، وعضوية المستشارين أحمد معوض، وطارق شيخ العرب، وسكرتارية سيد يحيى.

وكانت محكمة – أول درجة – جنح القاهرة الجديدة، قضت بمعاقبة “جنينة” بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة ١٠ آلاف جنيه.

كما كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، أحالت المستشار هشام جنينة، إلى المحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه، ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.