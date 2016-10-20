نائب برلماني يحذر من مخططات 11 نوفمبر

حذر أشرف رحيم، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت، من مخططات ١١ نوفمبر لإشاعة الفوضى في مصر.

وقال رحيم – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – إنه” يثق في وعي أغلبية المصريين، وإدراكهم للمخططات الشيطانية التي تُحاك لمصر، ووقوفهم بجوار الوطن، ودفاعهم عنه وعن بقائه”، مطالبًا الجميع بالالتفاف حول القيادة السياسية في هذا الظرف التاريخي.

وأضاف رحيم، أنه رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المجتمع بمختلف فئاته، ارتفاع معدلات الأسعار، والغلاء الذي يضرب جيوب المصريين إلا أن المعدن الأصيل لهم يظهر في الأزمات.

وطالب عضو مجلس النواب، الأجهزة المعنية باليقظة والحذر من هذه المخططات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ويفكر في الإضرار بمصالح البلاد وأمنها.