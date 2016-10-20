رئيسة وزراء بريطانيا تشارك في قمة بروكسل للمرة الأولى

بعد ثلاثة أشهر على وصولها إلى رئاسة الحكومة البريطانية، تشارك تيريزا ماي، اليوم الخميس فى قمة أوروبية فى بروكسل للمرة الأولى على أمل تهدئة مخاوف الأوروبيين من عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وبمناسبة عشاء عمل مع قادة الدول ال27 الآخرين فى الاتحاد، يفترض أن تؤكد رئيسة الوزراء البريطانية من جديد رغبتها فى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل نهاية مارس 2017، مما سيطلق مفاوضات خروج لندن من التكتل الأوروبى.

ورحب القادة الأوروبيون الذين يدفعون باتجاه انفصال سريع منذ استفتاء 23 يونيو، بهذا البرنامج الزمنى الذى يفتح الطريق لخروج فعلى للمملكة المتحدة.

لكن ماي اثارت أيضا قلقا عندما شددت على فكرة تطبيق مراقبة لهجرة مواطني الاتحاد الاوروبي مما يدفع العملية باتجاه مفاوضات “قاسية” بلا تنازلات.

وفى نظر الاوروبيين يتعارض هذا الاقتراح مع مبدأ حرية التنقل ولا يتلاءم مع الوصول بلا شروط إلى السوق الواحدة.

وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الذى يخشى عملية انفصال صاخبة أن “الحقيقة القاسية هى أن بريكست سيكون خسارة لنا جميعا”.

وذكر مصدر قريب من الحكومة البريطانية، أن ماي قد تكون مستعدة للتساهل والطلب من الدول ال27 الاخرى مساعدتها على التفاوض حول انفصال باقل درجة من الصعوبات.

وقال المصدر الحكوي انها “تأمل فى مملكة متحدة قوية تصبح شريكا لاتحاد الاوروبي قوى. انها لا تريد أن تضر عملية الخروج بالاتحاد الاوروبي. نريد رحيلا بلا صدام وبناء يقلل من شأن الشكوك”.

وذكرت مصادر فى مقر الحكومة البريطانية “سنتحرك كعضو فعال وملتزم فى الاتحاد الاوروبي حتى رحيلنا”، بينما يفترض أن تهيمن قضيتا سوريا ودور روسيا على قمة بروكسل.