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إقامة معرض “فن التطريز المصري التقليدي.. الخيامية” بالكويت

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إقامة معرض “فن التطريز المصري التقليدي.. الخيامية” بالكويت إقامة معرض “فن التطريز المصري التقليدي.. الخيامية” بالكويت

تقيم السفارة المصرية بالكويت بالتعاون مع المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب معرض (فن التطريز المصري التقليدي.. الخيامية) يوم الأحد القادم،وذلك في إطار الاحتفال بالكويت عاصمة للثقافة الإسلامية 2016.

وأوضح الملحق الثقافي المصري الدكتور نبيل بهجت، أن السفير المصري بالكويت ياسر عاطف، سيقوم بافتتاح المعرض ترافقه الشيخة ألطاف سالم العلي الصباح الرئيسة الشرفية لجمعية السدو،حيث يقام المعرض ببيت السدو أحد البيوت التراثية بالكويت،لافتا إلى أنه يعقب افتتاح المعرض،محاضرة للدكتورة هبة بركات حرم السفير المصري عن تاريخ فن الخيامية التراثي ومراحل تطوره منذ العصور المملوكية والعثمانية،ويستمر المعرض حتي يوم 24 أكتوبر الجاري.

وأضاف أن المعرض يفتتح الموسم الثقافي الجديد لبيت السدو والذي يشمل برنامجا متكاملا عن “حكايات النسيج” والذي يهدف إلى إلقاء الضوء على فنون النسيج المختلفة والاحتفال بقصصها وتقاليدها الفنية والثقافية.

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