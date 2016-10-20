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اقتسام الأرباح مع شركة السكرى لمناجم الذهب بدءاً من العام المالى الجارى

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اقتسام الأرباح مع شركة السكرى لمناجم الذهب بدءاً من العام المالى الجارى اقتسام الأرباح مع شركة السكرى لمناجم الذهب بدءاً من العام المالى الجارى

وقالت الهيئة، إنه بعد عاميين كاملين، وبعد الانتهاء من مراجعة جميع مصروفات البحث والاستغلال لشركة السكرى لمناجم الذهب، منذ صدور الاتفاقية بين والشركة وحتى نهاية شهر يونيو، أوردت شركة السكرى لمناجم الذهب (شركة العمليات المشتركة) للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية ما يفيد ببدء اقتسام الأرباح اعتباراً من نهاية أول يوليو 2016.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحويل 6.7 مليون دولار تحت حساب الأرباح، وهو ما يُعد بداية لحصول الدولة على عائدات مالية بشكل منتظم، كما يعتبر خطوة إيجابية فى تسيير الاتفاقية وإنهاء الخلاف فى وجهات النظر فى الفترة السابقة.

جدير بالذكر أن منجم السكرى يقع بالصحراء الشرقية على بعد 30 كم من مدينة مرسى علم، وهو منجم فرعونى قديم، وتدل الآثار على استغلال الفراعنه والرومان له، كما عمل الإنجليز على استغلاله، وكان المنجم الحكومى الوحيد حتى توقف الإنتاج به عام 1954 وتبلغ أبعاد الجبل نحو 3 كم طولا، بعرض 500م ومتوسط ارتفاع 285 مترا، ووقعت الهيئة مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994 وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة العمليات تحت مسمى “شركة السكرى لمناجم الذهب”، وبدأت فى الإنتاج اعتباراً من مارس 2010.

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