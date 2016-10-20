«الداخلية» تلاحق المتهربين من الضرائب وتضبط 261 قضية بقيمة مليار جنيه

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة المتهربين من سداد الضرائب، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم فى ضبط (261) حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة تخطت قيمتها المليار جنيه.

وتمكنت الإدارة أيضًا من ضبط (175) قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وضبط (149) سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، كما ضبطت أجهزة الأمن (971) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ (495) حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.