مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة من قوات الاحتلال

اقتحم 323 مستوطنا يهوديًا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس، وسط حراسات معززة ومشدّدة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الاقتحامات جرت عبر مجموعات متتالية، فيما أحبط حراس المسجد عدة محاولات لإقامة طقوس تلمودية فى المسجد المبارك، فى حين تصدى مصلون وطلبة العلم لاقتحامات المستوطنين وجولاتهم المشبوهة بهتافات التكبير الاحتجاجية.

على صعيد آخر، استولى مستوطنون يهود من مستوطنة “ميخولا” والبؤرة الاستيطانية “سلعيت” على أراض فلسطينية بمنطقة الحمة فى الأغوار الشمالية، ويقومون منذ أسبوع بوضع هياكل خشبية للبناء على أراضى الفلسطينيين فى منطقة الحمة، وقاموا بإيصال خط مياه وخط كهرباء لها.