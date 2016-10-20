موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا من " اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها افتتاح القوات المسلحة مدرستين ومعهد دينى لخدمة أبناء شمال سيناء ، و رفض طلب "العريان والبلتاجى" برد قاضى "أحداث مكتب الإرشاد"

رحبت مصر بقرار الهدنة لمدة 72 ساعة، الذى أعلنه المبعوث الأممى الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بدءاً من اليوم الخميس 20 أكتوبر الجارى، والذى يقضى بوقف شامل لكافة العمليات والأنشطة العسكرية بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين فى جميع أنحاء البلاد.

انسحبت لجنة بيع تذاكر نهائى دورى أبطال إفريقيا من ملعب حلمى زامورا قبل بدء عملية التوزيع مباشرة بسبب تدافع الجماهير وخوف أعضاء اللجنة من ضياع التذاكر.

ينشر "اليوم السابع" الفيديو الدعائى للمؤتمر الوطنى الأول للشباب، والذى أعلن عن انطلاقه المكتب الإعلامى للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتباراً من الخامس والعشرين من أكتوبر الجارى، وعلى مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

نشرت "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر اليوم الخميس، قرارًا للفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة بكلية الصيدلة بقنا، جامعة جنوب الوادى.

قال النائب والقيادى الفلسطينى محمد دحلان إن الفشل التام هو عنوان مرحلة الرئيس محمود عباس أبو مازن بالكامل، مشيرا إلى أن الرئيس عباس فشل فشلا ذريعا فى إدارة المؤسسات الوطنية الفلسطينية، فى ظل انتهاك وتدمير المؤسسات الفلسطينية فى محاولة لتغييبها وتحطيم دورها التاريخى، مشدداً على أن زمن المفاوضات قد انتهى منذ سنوات، ومن يلهث وراء هذا الخيار إنما يضلل نفسه وشعبه.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان ، أن الوزارة أخذت على عاتقها حل مشكلة الحاجزين بالمشروع القومى السابق للإسكان فى الفترة من 2005 وحتى 2011، والذين تقدموا لحجز وحدات بالمحافظات، بعد غلق باب التقدم للمشروع، ولم تتمكن المحافظات من بناء وحدات سكنية لهم، ويبلغ عددهم حوالى 40 ألف مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، موضحاً أن وزارة الإسكان توفر تباعاً وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمن تنطبق عليه الشروط منهم، وذلك بعد أن تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء بضم المستحقين منهم لمشروع الإسكان الاجتماعى.

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 730 لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو تزن 1,650 طن.

تأكيدا لأهمية المشاركة المجتمعية فى دعم الجهود المبذولة لتوفير مقومات التنمية الشاملة بسيناء، تم افتتاح مدرستين للتعليم الأساسى والإعدادى ومعهد دينى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية بالتعاون بين القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك ضمن خطة إنشاء 25 مدرسة ومعهد أزهرى تشرف القيادة الموحدة لقوات شرق القناة على إنشائها وتجهيزها بكافة الأنشطة التعليمية والإدارية، ويجرى افتتاحها بحلول العام الدراسى الحالى، لخدمة أبناء مدن وقرى محافظتى شمال وجنوب سيناء.

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، رفض طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجى، ضد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، التى تنظر إعادة محاكمتهما فى "أحداث مكتب الإرشاد" مع تغريمهما 6000 آلاف جنيه.

قالت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن ما ادعته ولى أمر الطالبة "رحمة"، بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة كفر الأشراف بالمحافظة، حول إجبار الطالبة على ارتداء الحجاب "غير صحيح".

أمرت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد يسرى البراوى، بحبس 4 سودانين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل زميلهم بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب تليفون محمول بمنطقة مساكن عثمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

بعد 5 سنوات على رحيله، ما يزال مقتل العقيد معمر القذافى لغزاً محيراً، فضاربت الرويات حول عملية تصفيته، فيقول البعض إنه قُتل فى سرت ( وسط ليبيا) على يد مليشيا من مدينة مصراتة، فيما يؤكد آخرون إن مجموعة من الثوار ألقت القبض عليه أولاً، لكن قوة تابعة لمصراتة فضلت أن يكون " صيدها" وأرادت انتزاعه حياً من آسريه، فما كان من المجموعة التى قبضت عليه إلا قتله.

بعقوبات رادعة وحلول مبتكرة، بدأت إندونيسيا التصدى لجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسى، وذلك بعدما تنوعت مثل تلك الجرائم وطالت نساء من شرائح عمرية مختلفة ولم يسلم منها الأطفال والقصر، الأمر الذى دفع الرئيس جوكو ويدودو إلى إقرار عقوبة "الإخصاء الكيماوى" لكل من يدان بجرائم فى هذا الشأن، متوعدا نقابة الأطباء والمنظمات التى أدانت تلك العقوبة، وهدد باللجوء لأطباء عسكريين لتنفيذها.

وصل قطار المناظرات الرئاسية محطته الأخيرة فى سباق البيت الأبيض فى الساعات الأولى من صباح الخميس، بعدما انتهى المرشحان للانتخابات الأمريكية، الديمقراطية هيلارى كلينتون، والجمهورى دونالد ترامب، من ثالث وآخر مناظراتهما والتى لم تخلو من الاتهامات المتبادلة.

استقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على تشكيل لجنة فرعية متخصصة، تكون وظيفتها إدارة الملف الضريبى.

قال النائب أحمد المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن القرار الذى اتخذه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإنشاء مكتب تابع للجهاز القومى لمكافحة الفساد، خطوة هدفها الشو الإعلامى، وكان الأفضل للجامعة إنشاء مكاتب لتطوير المناهج التعليمية أو الفكر التعليمى أو البحث العلمى وغير ذلك من الأمور المتصلة بالعمل الأساسى للجامعة.

حصل "برلمانى" على جدول أعمال جمعية اتحاد البرلمان الدولى، للدورة رقم 135، والتى يشارك فيها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووفد يضم عددًا من أعضاء المجلس.