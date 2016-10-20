أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الداخلية" تلاحق المتهربين من الضرائب وتضبط ٢٦١ قضية بقيمة مليار جنيه

Google+ Print
"الداخلية" تلاحق المتهربين من الضرائب وتضبط ٢٦١ قضية بقيمة مليار جنيه "الداخلية" تلاحق المتهربين من الضرائب وتضبط ٢٦١ قضية بقيمة مليار جنيه

>كتب محمود عبد الراضى

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لملاحقة المتهربين من سداد الضرائب، حيث نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم فى ضبط (261) حالة تهرب ضريبى، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة تخطت قيمتها المليار جنيه.

وتمكنت الإدارة أيضًا من ضبط (175) قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وضبط (149) سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية، كما ضبطت أجهزة الأمن (971) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ (495) حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365