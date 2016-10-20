المنتخب التونسي لكرة القدم يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا

تقدم المنتخب التونسي لكرة القدم اربعة مراكز في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا ليحتل المرتبة 38 عالميا خلال شهر اكتوبر الجاري 2016, مقابل المرتبة 42 عالميا في سبتمبر الماضي.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم – الفيفا، في التقرير الصادر اليوم حول تصنيف المنتخبات الشهري أن المنتخب التونسي جاء في المرتبة الرابعة افريقيا خلف منتخبات الكوت ديفوار و السنغال و الجزائر, والثاني عربيا خلف الجزائر.

يذكر ان المنتخب المصري ارتقى في تصنيف الفيفا لهذا الشهر 7 مراكز ليحتل المرتبة 46 عالميا، وجاء في المرتبة السادسة افريقيا بعد غانا الخامسة, والثالث عربيا خلف الجزائر وتونس.