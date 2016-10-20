موسكو تدعو لتكثيف الجهود لصياغة دستور سوري جديد

شددت فالينتينا ماتفيينكو، رئيس مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي، على ضرورة العمل على وضع دستور سوري جديد، تمهيدا لإجراء الانتخابات القادمة على أساسه.

وقالت ماتفيينكو للصحفيين، اليوم الخميس، خلال زيارة لسويسرا في معرض تعليقها على لقاء ثلاثي عقد في برلين أمس بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت: “فيما يخص الوضع حول سوريا، فأبلغنا شركاءنا الأوروبيين بالخطوات التي يمكن ويجب اتخاذها في القريب العاجل لإنجاح جهود مكافحة الإرهاب واستعادة السلام في الأرض السورية”.

واستطردت: “كما شهد اللقاء حوارًا مفصلا حول العنصر السياسي في عملية التسوية بسوريا، ومن المهم للغاية في هذا السياق، تكثيف العمل على تبني دستور سوري جديد ستجري على أساسه الانتخابات الأولية ويتم التوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف المتنازعة”.

وذكّرت بأن الجانب الروسي أعلن خلال اللقاء الثلاثي في برلين عن نيته تمديد الهدنة الإنسانية في حلب، التي دخلت حيز التنفيذ، انطلاقا من الأمر الواقع الذي يتكون في سوريا.

وكان بوتين قد قال للصحفيين في ختام المحادثات في برلين التي ركزت على تسوية أزمتي أوكرانيا وسوريا، أنه بحث مع هولاند وميركل العناصر السياسية لعملية السلام بسوريا، ولا سيما العمل على صياغة دستور سوري جديد.

وأوضح قائلا: ” لقد ذكرت مرة أخرى للزملاء بأن روسيا تقترح تكثيف العمل الخاص بوضع دستور (سوري) جديد يسمح بإجراء انتخابات أولية والتوصل إلى تنسيق المواقف بين جميع الأطراف المتنازعة، وبالطبع بمشاركة كافة دول المنطقة التي لها دور في هذه العملية”.