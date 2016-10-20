"خطة إخلاء المنشآت أوقات الأزمات".. برنامج تدريبى للعاملين بجامعة أسيوط

انطلقت بجامعة أسيوط فعاليات البرنامج التدريبى بعنوان "تنفيذ خطة إخلاء المنشآت أوقات الأزمات" والتى تنظمها إدارة التنظيم والإدارة بالتعاون مع قطاع الحماية المدنية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد جعيص رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمد أبو القاسم المشرف على قطاع الحماية المدنية بالجامعة بان الهدف من البرنامج التدريبى عرض خطة لكيفية خطة إخلاء المنشات أوقات الأزمات وتدريب العاملين بالمبنى الإدارى على كيفية مواجهة الأزمات والحالات الطارئة للمبانى وكيفية التصرف فى حالة الحريق ومكافحة الحرائق فى المبانى والمنشات بالإضافة إلى عرض بعض الخط التى تم تنفيذها بشكل عملى للتعريف بخطوات تنفيذ الخطة والبدء فى تنفيذها باستخدام نقاط الإنذار المبكر ومراقبة رد الفعل لفريق إدارة الطوارئ وسلوك شاغلى المبنى.

وأكد محمد عبد السلام مدير عام التنظيم والإدارة أن البرنامج التدريبى يستغرق يوم واحد ويضم أكثر من 85 متدرب من جميع الإدارات والعاملين بالمبنى الإدارى ويتضمن البرنامج التدريبى عدد من المحاضرات النظرية والعملية للمتدربين على كيفية استخدام الطفايات ومكافحة الحرائق والشرح العملى على أنواع وأنماط الحرائق وكيفية إخلاء المبانى والمنشات وهو ما يأتى انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة الاستعداد العاملين لمواجهة حالات الطوارئ وأوقات الأزمات.