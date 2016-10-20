وضع حجر الأساس لأول مدرسة يابانية ببني سويف الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة التابعة لها، تولي اهتماما كبيرا بتطوير المدارس بمختلف أنواعها الحكومية، والخاصة واللغات، وتتوسع في تخصيص قطع الأراضي لبناء المدارس بالمدن الجديدة، لاسيما المدارس الخاصة، واللغات بمدن الصعيد ما يدفع عجلة التنمية بهذه المدن، ويسهم في فتح أبواب استثمار جديدة، وتوفير فرص عمل لمختلف الطبقات، والمستويات الاجتماعية.

وقال مدبولي – في بيان له اليوم الخميس-” لقد قام وزير التربية، والتعليم بوضع حجر الأساس لأول مدرسة يابانية بالمدن الجديدة في مدينة بني سويف الجديدة، ضمن بروتوكول التعاون

الموقع بين الحكومتين المصرية واليابانية، مشيرا إلى أن مدينة بني سويف الجديدة بها أكبر عدد من المدارس التجريبية، واللغات على مستوى المدن الجديدة.

من جهته، قال المهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس الهيئة لتنمية، وتطوير المدن إنه تم افتتاح مدرسة عثمان بن عفان التجريبية للغات في مدينة سوهاج الجديدة، وتشغيل خمسة فصول حضانة، وخمسة فصول للصفين الأول والثاني الابتدائي بإجمالي 317 طالبا، بمتوسط 30 طالبا في كل فصل.

وأشار بهجت إلى أنه يتم تنفيذ مدرسة “تحيا مصر” الرسمية المتميزة للغات بمدينة قنا الجديدة، موضحا أن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا تفقد المدرسة لمتابعة سير العمل بها.

وأضاف” أما في مدينة الفيوم الجديدة سيتم تسليم قطعة أرض لبناء مدرسة يابانية، وتم تسليم 5 قطع أراض لهيئة الأبنية التعليمية لبنائها بالمشاركة، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ثانوي بها 33 فصلا، وستبدأ الدراسة بها العام القادم”.

وتابع” وتم مؤخرا افتتاح أول مدرسة خاصة باسم المصراوية في مدينة النوبارية الجديدة بحضور نائب رئيس جهاز المدينة، ومدير المنطقة التعليمية، وعدد من كبار رجال التعليم والأعمال في المدينة.

أ ش أ