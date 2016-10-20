اليوم.. أولى حلقات زاهي حواس في «كاشف الأسرار» على «الغد»

يبدأ العالم الأثري ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، أولى حلقات برنامجه “كاشف الأسرار” على فضائية “الغد” الإخبارية، في أول ظهور له ببرنامج يتناول فيه الآثار الفرعونية، ومعالم الحضارة المصرية القديمة.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، على أن تُعاد الحلقة يومي الجمعة والثلاثاء، في تمام الثانية عشر ظهرًا.

وقال رئيس قناة “الغد” الإخبارية الإعلامي والكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، إن برنامج “كاشف الأسرار” يُعد إضافة جديدة ومهمة للقناة، متابعًا أن هذا البرنامج يَتعامل بِعمقٍ مع التاريخ المصري، وأن رسالة هذا البرنامج الغوص في أعماق تاريخ مصر القديمة.

وأضاف المناوي، أن وزير الآثار الأسبق زاهي حواس، هو أفضل سفير لمصر للتعريف بالحضارة المصرية في الخارج، موجهًا الدعوة للدولة المصرية والمؤسسات كي تتبنى تلك النوعية من البرامج كونها إحدى وسائل التواصل مع العالم الخارجي، مشيرًا إلى أنه: “سيتم تسويق البرنامج وترجمته لإذاعته في عدد من القنوات العالمية”.

وكشف المناوي، عن أن فكرة برنامج “كاشف الأسرار” كانت تراوده منذ عام 2007، عندما كان رئيسًا لقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، مشيرًا إلى أنه تحدث مع زاهي حواس، عن تطبيق وتنفيذ هذه الفكرة.

وأكد وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، أنه: “ولأول مرة سيقدم برنامجًا باللغة العربية على تليفزيون مصري وعربي”، موضحًا أنه تلقى الكثير من اللوم بسبب تأخره في هذه الخُطوة، حيث اتجه للبرامج العالمية ولم يقدم أي برنامج باللغة العربية.

وقال حواس إنه: “كان سعيدًا بفكرة البرنامج والتعاون مع قناة الغد، حيث سيكون بإمكان المواطن المصري والعربي التعرف على تاريخه وحضارته”، مشددا على أهمية تلك البرامج، والوعي والمناهج الدراسية في تهذيب النشء، لأن الحضارة الفرعونية تشمل الكثير من الآداب.

وأوضح مقدم البرنامج، أن البرنامج يقدم حياة وتاريخ قدماء المصريين وتأثيرهم على مصر المعاصرة، مضيفا أن الجزء الأول من كل حلقة يتضمن نظرة ثاقبة عن مصر القديمة، عبر شهادات من أبرز علماء المصريات، باستخدام صور عالية الجودة وأخري ثلاثية الأبعاد ومقاطع فيديو حصرية، أما عن الجزء الثانى، أشار حواس إلى أن البرنامج يُقدم لقطات من المجتمع المصري المعاصر، مع إظهار صورة ثقافية إيجابية عن مصر.