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الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 25800 ميجاوات

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الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 25800 ميجاوات الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 25800 ميجاوات

أرشيفية

توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن يصل الحمل الأقصى اليوم الخميس إلى 25 ألفا و800 ميجاوات، وهو حمل مماثل لأمس الذي لم يشهد أي تخفيف للأحمال.

وكانت الوزارة قد أعلنت التعاقد مع شركة متخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال “كول سنتر”، بهدف تلقي الشكاوى عن أية أعطال أو استفسارات تجارية، ولتقديم خدمة متميزة للعملاء طبقا للمعايير العالمية وذلك على الرقم 121(من خط أرضي أو محمول)، في إطار السعي لتحسين الخدمات المقدمة من شركات توزيع الكهرباء لمشتركيها.

وبدأت الخدمة بشركة شمال القاهرة وشركة الإسكندرية اعتبارا من سبتمبر الماضي وذلك بعد تفعيلها في شركة جنوب القاهرة في أغسطس المنصرم، على أن تطبق في باقي الشركات تباعا، ويمكن للعملاء التواصل مع الشركة على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء” بهواتف “أندرويد”.

وأكدت الوزارة استمرار شركات توزيع الكهرباء في توفير مصابيح “الليد” الموفرة للطاقة بهدف الترشيد وتقليل قيمه الفاتورة، حيث يمكن لكل مشترك استلام 20 مصباح ليد بالتقسيط على 36 شهرا على الفاتورة

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