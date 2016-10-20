«الإسكان»: حل مشكلة الحاجزين في المشروع القومي السابق بالمحافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة أخذت على عاتقها حل مشكلة الحاجزين بالمشروع القومى السابق للإسكان فى الفترة من 2005 وحتى 2011، والذين تقدموا لحجز وحدات بالمحافظات، بعد غلق باب التقدم للمشروع، ولم تتمكن المحافظات من بناء وحدات سكنية لهم، ويبلغ عددهم حوالى 40 ألف مواطن على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح مدبلوي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن وزارة الإسكان توفر تباعاً وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمن تنطبق عليه الشروط منهم، وذلك بعد أن تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء بضم المستحقين منهم لمشروع الإسكان الاجتماعى.

فيما أضاف المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه يتم تسجيل كافة بيانات المتقدمين بالمشروع القومى فى جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ثم يتم فرز المستندات، وتحديد المُنطبق عليهم الشروط من قبل بنك التعمير والإسكان، موضحاً أنه يتم الإعلان عن أسماء المستحقين للوحدات بعد الانتهاء من التسجيل والفرز.

وأشار حسن إلى أنه تم التخصيص لبعض المواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط فى محافظات”أسوان، وأسيوط، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، والوادى الجديد”، مضيفاً أنه يتم التخصيص تباعاً لمن ينتهى من استكمال الإجراءت.