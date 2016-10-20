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24 نوفمبر.. الحكم في استئناف فاطمة ناعوت علي حكم حبسها 3 سنوات

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24 نوفمبر.. الحكم في استئناف فاطمة ناعوت علي حكم حبسها 3 سنوات 24 نوفمبر.. الحكم في استئناف فاطمة ناعوت علي حكم حبسها 3 سنوات

الكاتبة فاطمة ناعوت – أرشيفية

حجزت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، برئاسة المستشار حسين جهاد، اليوم الخميس، الحكم في المعارضة المقدمة من الكاتبة فاطمة ناعوت على حكم حبسها ٣ سنوات بتهمة ازدراء الأديان لجلسة ٢٤ نوفمبر المقبل، فيما قررت استمرار إخلاء سبيلها.

وحضرت ناعوت – جلسة اليوم – وسط تضامن عدد من أصدقائها وبعض الكتاب والمثقفين، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت جنح مستأنف السيدة زينب، أيدت – مارس الماضي – حبس فاطمة ناعوت 3 سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي.

وأحالت نيابة السيدة زينب “ناعوت” إلى محكمة الجنح بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من شعيرة إسلامية “ذبح الأضاحي” من خلال تدوينة على موقع “تويتر”، فيما نفت “ناعوت”، أن يكون هدفها ازدراء الدين، موضحةً أنها قصدت أن ذبح الأضحية يُعد نوعًا من الأذى الذي يحمل “استعارة مكنية”، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.

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