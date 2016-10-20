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اتحاد الصناعات يناقش قرار تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح الأحد المقبل

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اتحاد الصناعات يناقش قرار تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح الأحد المقبل اتحاد الصناعات يناقش قرار تشكيل لجنة لتحديد هامش الربح الأحد المقبل

المهندس محمد السويدي

يعقد اتحاد الصناعات يوم الأحد المقبل، اجتماعا مغلقا برئاسة رئيس اتحاد الصناعات، المهندس محمد السويدي لمناقشة قرار الأخير بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح على المنتجات والسلع الأساسية.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا، أمس، بتشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة وبحسب نص القرار، فإن اللجنة ستختص “بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية”.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء التنمية المحلية والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة والتموين بالإضافة إلى رئيس جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ورئيس جهاز حماية المستهلك، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

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