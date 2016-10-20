سيناتور إيطالي: نتفهم حرص الرئيس السيسي على دعم العلاقات مع بلادنا

أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى السيناتور باولو كورسينى، الأهمية البالغة لدعم وتطوير أواصر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات، بما يخدم مصالح شعبى البلدين الصديقين اللذين تجمعهما قواسم ومصالح مشتركة إلى جانب ثقافة البحر المتوسط التى تجمعهما معا.

جاء ذلك فى تصريح للسيناتور الايطالى خلال مرافقته وعدد كبير من قيادات مجلس الشيوخ الإيطالى من مختلف الأحزاب وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية خلال زيارته لمجلس الشيوخ الإيطالى.

وفيما يتعلق بحادث مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، أعرب السيناتور عن أمله فى التوصل إلى حل لتلك الأزمة فى ضوء التعاون بين سلطات التحقيق القضائية فى كلا البلدين وإزالة أى لبس فى هذا الصدد.

وأوضح “باولو” أنه سبق وأن التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمصر ضمن وفد لمجلس الشيوخ الإيطالى، وأنه أدرك مدى حرص الرئيس السيسي على دعم أواصر التعاون المشترك مع إيطاليا وتفهمه ووعيه التام بمدى عمق العلاقات وأهميتها.

من جانبه، أعرب لوجى كوبانيا، عضو مجلس الشيوخ عن حزب يمين الوسط، عن تقديره لدور الرئيس السيسي والأزهر فى إبراز حقيقة الدين الإسلامى وسماحته ونبذ العنف والتطرف والإرهاب.