«الداخلية» توافق على نقل 32 سجينًا بالقرب من محال إقامة ذويهم

وافق قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية على الطلبات المقدمة من 32 نزيلا لنقلهم إلى سجون قريبة من محال إقامة ذويهم; نظرا لظروفهم الصحية، والاجتماعية.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس, أن إجمالي عدد السجناء الذين تم الموافقة على نقلهم إلى سجون بالقرب من محال إقامة ذويهم في الفترة من أول شهر يناير الماضي, وحتى تاريخه بلغ ألفا و389 نزيلا.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون, ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعى وفقا للمنهج الحديث للفلسفة العقابية.