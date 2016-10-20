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ننشر الفيديو الدعائى للمؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ

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ننشر الفيديو الدعائى للمؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ ننشر الفيديو الدعائى للمؤتمر الوطنى للشباب بشرم الشيخ

ننشر الفيديو الدعائى للمؤتمر الوطنى الأول للشباب، والذى أعلن عن انطلاقه المكتب الإعلامى للرئيس عبد الفتاح ، اعتباراً من الخامس والعشرين من أكتوبر الجارى، وعلى مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

ويأتى المؤتمر فى إطار تنفيذ دعوة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر وطنى للشباب، والتى أطلقها خلال احتفالية يوم الشباب المصرى فى التاسع من يناير الماضى، حيث يناقش نتائج الحوار الوطنى الجارى مع الشباب منذ مارس الماضى حول كل القضايا التى تهمهم فى مختلف المجالات والقطاعات‏.‏

ويتولى مهمة الإعداد لهذا المؤتمر إلى جانب المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية مباشرة، كل من وزارة الشباب والرياضة، والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وبعض الجهات الحكومية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على الاهتمام الذى توليه الدولة للشباب وتأهيلهم‏، ‏أخذاً فى الاعتبار أن (‏2016‏) هو عام الشباب.

ويصل عدد الشباب المشاركين فى المؤتمر إلى 3 آلاف شاب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين وشباب الأحزاب والعمل السياسى، بالإضافة إلى عدد من الشباب الذى سيقوم بالتسجيل للاشتراك.

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أونا

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