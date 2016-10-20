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«العمل» أحد أنواع الإدمان ويؤدي إلى ارتفاع خطر الموت

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«العمل» أحد أنواع الإدمان ويؤدي إلى ارتفاع خطر الموت «العمل» أحد أنواع الإدمان ويؤدي إلى ارتفاع خطر الموت

أعلن باحث أمريكي أن العجز عن السيطرة على وقت العمل والإجهاد يقصر من طول العمر بنسبة 30%، ويؤدي إلى ارتفاع خطر الموت بعد بلوغ سن 60 عامًا.

وأوضح الباحث أريك هونسالس مولي في جامعة أنديانا الأمريكية إن نتائج الدراسة تدل على أن العمل المتوتر والإجهاد يشكلان خطورة على صحة الإنسان وخاصة إذا رافقت ذلك حرية محدودة في اتخاذ القرارات.

وقد تابع هونسالس وزملاؤه مصائر 2.4 ألف ساكن في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد تقاعدهم، وقارن العلماء بين المتقاعدين المشغولين بعمل سهل وغير متوتر نسبيا من جهة والمشغولين بعمل شاق ومسؤول من جهة أخرى .

ودلت نتائج المقارنة على أن العمل الشاق يقتل البشر في حقيقة الأمر. فإن اقتران العمل الشاق بحرية التصرف العالية، على سبيل المثال، يزيد من خطر الموت بنسبة 15%. أما اقتران العمل الشاق بغياب حرية التصرف فيزيد منه بنسبة 34%.

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