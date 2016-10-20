بان كي مون يتبنى سلحفاة

أصبح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأربعاء، عراب طفل السلحفاة العملاقة انكانتادا خلال جولته في جزر غالاباغوس بالإكوادور للتشجيع على حماية البيئة.

وتعتبر هذه الخطوة من بان كي مون رمزا لجهود المحافظة على الحياة البرية في غالاباغوس. ومن المنتظر أن يعيش طفل السلحفاة المتبني في مركز تربية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ليعود لاحقا إلى جزر غالاباغوس التي تعتبر من مواقع التراث العالمي.

وتبلغ انكانتادا الأم 57 عاما، وهي من فصيلة الغالاباغوس العملاقة، أضخم كائن حي في فصيلة السلحفيات، وتحتل المرتبة العاشرة بين أضخم الزواحف الحية على كوكب الأرض.