أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بان كي مون يتبنى سلحفاة

Google+ Print
بان كي مون يتبنى سلحفاة بان كي مون يتبنى سلحفاة

أصبح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،  الأربعاء، عراب طفل السلحفاة العملاقة انكانتادا خلال جولته في جزر غالاباغوس بالإكوادور للتشجيع على حماية البيئة.

وتعتبر هذه الخطوة من بان كي مون رمزا لجهود المحافظة على الحياة البرية في غالاباغوس. ومن المنتظر أن يعيش طفل السلحفاة المتبني في مركز تربية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ليعود لاحقا إلى جزر غالاباغوس التي تعتبر من مواقع التراث العالمي.

وتبلغ انكانتادا الأم 57 عاما، وهي من فصيلة الغالاباغوس العملاقة، أضخم كائن حي في فصيلة السلحفيات، وتحتل المرتبة العاشرة بين أضخم الزواحف الحية على كوكب الأرض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا